Özalp'ta karla mücadele çalışmaları - Son Dakika

Özalp Belediyesi ekipleri, kar ve tipi nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Özalp Belediyesi karla mücadele personel amiri Yıldırım Demir, yaptığı açıklamada, ilçede karın başlamasıyla ekiplerin karla mücadele çalışmasına başladığını söyledi.

Sorumluluk alanlarındaki 38 köy yolunu açık tutmak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Demir, şöyle konuştu:

"Mevcut 6 iş makinemizle karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyoruz. Gece yarısı da olsa yolları açıyoruz. Köylerin rakımı yüksek olduğu için fazla yağış alıyor. Şu anda Yavuzlar ile Yorganlı köyü yolunda ekiplerimiz çalışıyor. Fırtınadan dolayı bazı yerlerde kar kalınlığı 1,5 ile 2 metreyi buluyor. Vatandaşlar mağdur olmasın diye mücadele ediyoruz."