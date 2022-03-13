Özalp'ta kerpiç evin bir bölümü çöktü - Son Dakika
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Özalp'ta kerpiç evin bir bölümü çöktü

13.03.2022 10:35

Van'ın Özalp ilçesinde kerpiç evin bir bölümü çöktü.

Van'ın Özalp ilçesinde kerpiç evin bir bölümü çöktü.

Bağrıaçık Mahallesi'nde Faruk Can'a ait tek katlı kerpiç evin bir kısmı belirlenemeyen nedenle yıkıldı. O sırada evde bulunan 3'ü çocuk 5 kişi yara almadan kurtuldu.

Aileyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, gerekli yardımların yapılacağını söyledi.

Faruk Can ise evde ailesiyle oturduğu esnada duvarlardan ve evin çatısından seslerin geldiğini belirterek, "Deprem oluyor zannettik. Kendimizi can havliyle dışarıya attık. Evin sol tarafı çöktü. Çok şükür can kaybı yaşanmadı. Komşular yardımımıza geldi." dedi.

Özalp'ta kerpiç evin bir bölümü çöktü
Özalp'ta kerpiç evin bir bölümü çöktü
Özalp'ta kerpiç evin bir bölümü çöktü
Özalp'ta kerpiç evin bir bölümü çöktü

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Özalp, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özalp'ta kerpiç evin bir bölümü çöktü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özalp'ta kerpiç evin bir bölümü çöktü - Son Dakika
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