Özalp'ta koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Özalp'ta koronavirüs önlemleri
6 saat önce
Özalp Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kırsal mahallelerde ilaçlama çalışmaları başlattı.
Özalp Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kırsal mahallelerde ilaçlama çalışmaları başlattı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs ve salgın hastalıklara karşı köy halkının sağlığını korunması amacıyla çalışma yürütülüyor.
Bu kapsamda cami, okul, kahvehane, tuvaletler ve vatandaşların yoğun bulunduğu bütün alanlarda dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:10 Kaynak: AA
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