Özalp'ta koronavirüs tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Özalp'ta koronavirüs tedbirleri denetlendi
04.03.2021 14:33
Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Abdulkadir Çelik öncülüğünde, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi doğrultusunda denetim yapıldı.
Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Abdulkadir Çelik öncülüğünde, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi doğrultusunda denetim yapıldı.
Kaymakam Çelik ve beraberindeki kurum amirleri, esnafı ziyaret ederek alınan kararlar konusunda bilgilendirdi.
Vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyaran Çelik, "Normalleşme çerçevesinde kapalı olan esnafımız iş yerlerini açarak faaliyete başladı. Esnafı gezerek bilgilendirme yaptık. İş yeri sahipleri alınan kararlar doğrultusunda maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak satışlarına başladı. İlçe esnafımız zor bir süreçten geçti, bol kazançlar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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