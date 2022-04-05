Özalp'ta market, fırın ve tatlıcılar denetlendi - Son Dakika
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Özalp'ta market, fırın ve tatlıcılar denetlendi

05.04.2022 12:05
Özalp'ta market, fırın ve tatlıcılar denetlendi

Van'ın Özalp ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın, market ve tatlı imalathanelerinde denetim yaptı.

Van'ın Özalp ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın, market ve tatlı imalathanelerinde denetim yaptı.

Zabıta ekipleri, Özalp'ta vatandaşların ramazan ayında daha sağlıklı gıda tüketimleri için fırın, market ve tatlı imalathanelerine yönelik denetimlerini arttırdı.

Fırınlarda ekmeğin gramajını, un depolarını, hamur ve ekmek imalatında kullanılan malzemelerin temizliğini denetleyen ekipler, marketler ise fiyat ve etiketleri inceledi.

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Market, Zabıta, Özalp, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özalp'ta market, fırın ve tatlıcılar denetlendi - Son Dakika


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