Özalp'ta minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Van'ın Özalp ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Tepedam Mahallesi girişindeki Çaldıran yolu kavşağında Ferhat Gürsu idaresindeki 31 NBB 58 plakalı minibüs ile Abdulaziz Düzgün yönetimindeki 65 NR 857 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada araçta sıkışan sürücüler Gürsu ile Düzgün, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
2 sürücü ile otomobilde bulunan yaralı, ambulansla Özalp Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.
Kaynak: AA
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