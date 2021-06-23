Özalp'ta minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

2 sürücü ile otomobilde bulunan yaralı, ambulansla Özalp Devlet Hastanesi 'ne ulaştırıldı.

Mesut Özil, kayınvalidesine 12 milyon TL'lik jest yaptı

Mehmetçik kendini siper etti! Arkadaşları zarar görmesin diye bombayı iki ayağının arasında patlattı