Özalp'ta Okul Bahçeleri Kardan Temizlendi

Van'ın Özalp Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, ilçedeki tüm okulların bahçe ve yollarını kardan temizledi.

Van'ın Özalp Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, ilçedeki tüm okulların bahçe ve yollarını kardan temizledi.



İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Özalp Belediyesi, yarı yıl tatilinin ardından okula başlayan öğrencilerin sıkıntı yaşamaması için tüm okulların çevresinde çalışma başlattı.



Belediye karla mücadele ekipleri, tatil döneminde okulların bahçesinde ve yollarda biriken karları temizleyerek, yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale getirdi.



Özalp Belediyesi Karla Mücadele Personel Amiri Yıldırım Demir, yaptığı açıklamada, bir haftadan bu yana ilçe merkezi ve mahallelerde etkili olan kar nedeniyle okulların bahçesi ve yollarda kar birikintilerinin oluştuğunu söyledi.



Öğrenci ve öğretmenlerin okula rahat gidebilmeleri için tüm okul yollarını temizlediklerini belirten Demir, okulların bahçesinde de karla mücadele çalışması yürüttüklerini aktardı.

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