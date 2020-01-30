Özalp'ta okulların bahçesi kardan temizleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özalp'ta okulların bahçesi kardan temizleniyor - Son Dakika

Özalp'ta okulların bahçesi kardan temizleniyor

6 saat önce

Özalp Belediyesi karla mücadele ekipleri, geçen hafta etkili olan karın ardından okulların bahçesinde biriken karları temizliyor.

Özalp'ta okulların bahçesi kardan temizleniyor, System.String[]

Özalp Belediyesi karla mücadele ekipleri, geçen hafta etkili olan karın ardından okulların bahçesinde biriken karları temizliyor.

Ekipler, pazartesi günü başlayacak eğitim öğretim yılının ikinci döneminde öğrenci ve öğretmenlerin sıkıntı yaşamaması için okulların bahçesinde çalışma başlattı.

Bahçeler için öğrencilerin kullandığı güzergahları temizleyen ekipler, biriken karları da kamyonlarla ilçe dışına taşıdı.

Özalp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:26 Kaynak: AA
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