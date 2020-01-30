Özalp'ta okulların bahçesi kardan temizleniyor - Son Dakika

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Özalp'ta okulların bahçesi kardan temizleniyor
6 saat önce
Özalp Belediyesi karla mücadele ekipleri, geçen hafta etkili olan karın ardından okulların bahçesinde biriken karları temizliyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:26 Kaynak: AA
Özalp Belediyesi karla mücadele ekipleri, geçen hafta etkili olan karın ardından okulların bahçesinde biriken karları temizliyor.
Ekipler, pazartesi günü başlayacak eğitim öğretim yılının ikinci döneminde öğrenci ve öğretmenlerin sıkıntı yaşamaması için okulların bahçesinde çalışma başlattı.
Bahçeler için öğrencilerin kullandığı güzergahları temizleyen ekipler, biriken karları da kamyonlarla ilçe dışına taşıdı.
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