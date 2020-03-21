Özalp'ta sağlıkçılardan vatandaşlara "evde kal" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özalp'ta sağlıkçılardan vatandaşlara 'evde kal' çağrısı - Son Dakika

Özalp'ta sağlıkçılardan vatandaşlara "evde kal" çağrısı

6 saat önce

Van'ın Özalp ilçesinde Devlet Hastanesi personelleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yaptı.

Özalp'ta sağlıkçılardan vatandaşlara

Van'ın Özalp ilçesinde Devlet Hastanesi personelleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yaptı.

İlçede koronavirüse karşı mücadele çalışmaları devam ediyor.

Özalp Devlet Hastanesi çalışanları, hazırladıkları mesajlarla sosyal medya üzerinden ilçe halkına evde kalmaları uyarısında bulundu.

Ellerindeki kağıtlara "Biz sizin için buradayız, lütfen sizde bizim için evde kalın!" yazarak vatandaşlara mesaj gönderen sağlık çalışanları, virüsün yayılmasının önlenmesi için duyarlı davranmalarını istedi.

Devlet Hastanesi, Özalp, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:36 Kaynak: AA

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