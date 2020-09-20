Özalp'ta samanlık yangını - Son Dakika

Can kaybının yaşanmadığı yangında samanlıktaki bin bağ ot kül oldu.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti.

Aşağı Balçıklı Mahallesi'nde Ziyattin Çelik'e ait samanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Van 'ın Özalp ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangında bin bağ ot yandı.

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