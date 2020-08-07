Özalp'ta samanlıkta çıkan yangında 8 ton saman kül oldu - Son Dakika

Van'ın Özalp ilçesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı samanlıkta çıkan yangında 8 ton saman yandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Oymaklı Mahallesi'nde ikamet eden Hüsamettin Şencan'a ait samanlık'ta sabah 05.13 sıralarında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangını fark eden komşularca haber verilmesi üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Özalp Grup Amirliği ekipleri, olay yerine geldi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken, 8 ton saman tamamen kül oldu.