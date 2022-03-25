Özalp'ta ses yarışması düzenlendi - Son Dakika

Van'ın Özalp ilçesinde "1. Geleneksel Özalp Ses Yarışması" gerçekleştirildi.

Kaymakamlık ve belediyenin düzenlediği programın finali Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda yapıldı.

Programda konuşan Kaymakam Muhammed Emin Nasır, kültür ve sanat etkinliklerine önem verdiklerini söyledi.

Yarışmada sesi güzel olan öğrencilerin hünerlerini sergilediğini belirten Nasır, "Öğrencilerimizin hepsinin de sesleri çok güzel. Bu bir yarışma ve sadece bir kişi birinci olabilecek. Gönlümüzde öğrencilerimizin hepsi ayrı ayrı birinci olmuştur. Bu anlamlı ve güzel çalışmada emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." dedi.

Jüri üyesi Doç. Dr. Metin Barlık da "Bu tür yarışmaların öğrenciler için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü bu öğrenci potansiyeli içerisinde güzel seslerin çıkacağına inanıyorum. Kim bilir, gelecekte belki öyle güzel sesler çıkacak ki Türkiye'nin ve dünyanın dinleyeceği sesler olacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren öğrencilere ödül verildi.