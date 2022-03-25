Özalp'ta ses yarışması düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Özalp'ta ses yarışması düzenlendi

25.03.2022 09:27
Özalp'ta ses yarışması düzenlendi

Van'ın Özalp ilçesinde "1. Geleneksel Özalp Ses Yarışması" gerçekleştirildi.

Van'ın Özalp ilçesinde "1. Geleneksel Özalp Ses Yarışması" gerçekleştirildi.

Kaymakamlık ve belediyenin düzenlediği programın finali Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda yapıldı.

Programda konuşan Kaymakam Muhammed Emin Nasır, kültür ve sanat etkinliklerine önem verdiklerini söyledi.

Yarışmada sesi güzel olan öğrencilerin hünerlerini sergilediğini belirten Nasır, "Öğrencilerimizin hepsinin de sesleri çok güzel. Bu bir yarışma ve sadece bir kişi birinci olabilecek. Gönlümüzde öğrencilerimizin hepsi ayrı ayrı birinci olmuştur. Bu anlamlı ve güzel çalışmada emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." dedi.

Jüri üyesi Doç. Dr. Metin Barlık da "Bu tür yarışmaların öğrenciler için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü bu öğrenci potansiyeli içerisinde güzel seslerin çıkacağına inanıyorum. Kim bilir, gelecekte belki öyle güzel sesler çıkacak ki Türkiye'nin ve dünyanın dinleyeceği sesler olacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

YORUMLAR
500
İranlıların kurduğu 'Grup Sema' Van'da sahne aldı İranlıların kurduğu 'Grup Sema' Van'da sahne aldı Lokman Hekim Van Hastanesi'nin flaması Everest Tepesi'nde... Vanlı Fizyoterapist Everest Tepesi'ne çıktı Lokman Hekim Van Hastanesi'nin flaması Everest Tepesi'nde... Vanlı Fizyoterapist Everest Tepesi'ne çıktı

Muhammed Emin Nasır, Kaymakamlık, Özalp, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özalp'ta ses yarışması düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
10:05 Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setine hırsız girdi!
10:04 Hemen başlıyor! Beşiktaş yeni hocası Ismael için bugün imza töreni düzenliyor!
10:02 Çağla Şıkel 5 milyon TL'lik melek kanatlı altın kaplama büstiyeri ile sosyal medyayı salladı
09:29 Ukrayna, Rusya'ya karşı Karadeniz'e mayın bıraktı! Tehlikeyi önlemek için Türk mayın gemileri göreve hazır
09:18 Beşiktaş, Valerien Ismael'i KAP'a bildirdi!
09:17 Gülşen'den kalça ve bel detaylı sahne kostümü
09:13 Ukrayna iddiası: Rusya savaşı, 9 Mayıs'ta yani Kızıl Ordu'nun Nazileri yendiği günün yıldönümünde bitirecek!
09:03 Kırmızı et ihracatına kısıtlama getirildi
08:59 Burası Ankara! Trafikte sürücüler yol verme kavgasına girişti, biri eline ekmek bıçağını dahi aldı!
08:56 6 muhalefet lideri ikinci defa buluşuyor! Buluşma yeri: DEVA Partisi genel merkezi, masada üç konu var!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 10:12:45. #1.12#
SON DAKİKA: Özalp'ta ses yarışması düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement