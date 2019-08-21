Son Dakika Haberleri: Özalp'ta seyir halindeki kamyonet yandı
Son Dakika Güncel Haber

Özalp'ta seyir halindeki kamyonet yandı

1 saat önce

Van'ın Özalp ilçesinde hareket halindeki kamyonet, motor kısmında çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Özalp'ta seyir halindeki kamyonet yandı, System.String[]
Van'ın Özalp ilçesinde hareket halindeki kamyonet, motor kısmında çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
İlçede hayvan taşıyan Alper Güçtekin yönetimindeki 01 GC 252 plakalı kamyonetin motor kısmı, hareket halindeyken alev aldı.
Yangını fark eden Güçtekin, vatandaşların yardımı ile kamyonetteki hayvanları indirdi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Özalp, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınması için siyasi partiler ne diyor?
Bakan Soylu, HDP'li belediyelere kayyum atanmasıyla ilgili konuştu: Siyasi değil Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 43 yaralı Jandarma Genel Komutanı Çetin: Dağlar teröristlerden tamamen temizlendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 12:52:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özalp'ta seyir halindeki kamyonet yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]