Özalp'ta sokak hayvanları için farklı noktalara mama bırakıldı - Son Dakika
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Özalp'ta sokak hayvanları için farklı noktalara mama bırakıldı

28.02.2022 14:10
Özalp'ta sokak hayvanları için farklı noktalara mama bırakıldı

Özalp Belediyesi ile Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği Van Şubesi tarafından (HAÇİKO) sokak hayvanları için kentin farlı noktalarına mama bırakıldı.

Özalp Belediyesi ile Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği Van Şubesi tarafından (HAÇİKO) sokak hayvanları için kentin farlı noktalarına mama bırakıldı.

Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve dernek üyeleri, sokak hayvanlarının şartlarına dikkat çekmek ve duyarlılık oluşturmak amacıyla çalışma yürüttü.

Kent merkezinde bir araya gelen belediye ekipleri ve dernek üyeleri, bu kapsamda ilçe merkezi ve mahalleleri gezerek belirlenen noktalara mama bıraktı, hayvanları besledi.

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Van'da sokak hayvanlarını besleme etkinliği düzenlendi Van'da sokak hayvanlarını besleme etkinliği düzenlendi

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Sokak Hayvanları, Özalp, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özalp'ta sokak hayvanları için farklı noktalara mama bırakıldı - Son Dakika


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