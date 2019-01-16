Son Dakika Haberleri: Özalp'ta Tandır Evi Çöktü: 2 Yaralı

Özalp'ta Tandır Evi Çöktü: 2 Yaralı

50 dakika önce

Van'ın Özalp ilçesinde tandır evinin çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Özalp'ta Tandır Evi Çöktü: 2 Yaralı, System.String[]
Van'ın Özalp ilçesinde tandır evinin çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yukarı Akçagöller Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenden çöken tandır evinde bulunan Antika Dağlar (50) ile Nergis Dağlar (13) isimli vatandaşlar enkaz altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp İtfaiye Grup Amirliği ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu 2 vatandaşı göçük altından çıkardı.

Antika Dağlar ile Nergis Dağlar, Özalp Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda yaralanan 13 yaşındaki Nergis Dağlar'ın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:12 Kaynak: İHA

İtfaiye, Van, Özalp, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ablasının Boğazını Kesip Evi Ateşe Veren Cani Kardeş, Yakayı Ele Verdi Hırsızın Kamyonet ve Duvar Arasında Can Pazarı

Kamyonetle Duvar Arasına Sıkışan Hırsıza İsyan Etti: Ne İşin Var Burada, Arabayı Mahvettin Hamama Giden Genç Adam, Arkasında Not Bırakıp İntihar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 19:02:59. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özalp'ta Tandır Evi Çöktü: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]