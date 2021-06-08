Özalp'ta tarımsal sulama kanalları temizleniyor - Son Dakika

Van'ın Özalp ilçesinde belediye ekipleri çiftçilere destek amacıyla bir yandan tarımsal sulama kanallarını temizliyor bir yandan da yeni sulama kanalları açıyor.

Özalp Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, çiftçilerin sıkıntı yaşamadan tarımsal faaliyetlerini yürütebilmeleri ve sulama yapabilmeleri için çalışmalarını sürdürülüyor.

İlçede tarımsal faaliyetlerin yoğun yapıldığı 35 mahallede 20 kilometre sulama kanalı açan belediye ekipleri, mevcut kanalların temizliğini de yaptı.

Kıraçlı Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Ahmet Ölmez, çiftçilik ve hayvancılıkla geçimini sağlayanlar için sulama kanallarının büyük önem taşıdığını belirtti.

Ölmez, "Belediyemiz her zaman yanımızda. İlkbaharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla kanallarımız açılıyor. Sulama kanalı olmayan arazilerimize de yeni sulama kanalları inşa ediliyor. Arazilerimizi sulamamız için bize bu desteği veren belediyemize teşekkür ediyorum." dedi.