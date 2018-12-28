Son Dakika Haberleri: Özalp'ta Tarsim Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Özalp'ta Tarsim Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

1 saat önce

Van'ın Özalp ilçesindeki çiftçilere Tarım Sigortaları Havuzunun (TARSİM) çalışmaları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Özalp'ta Tarsim Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi, System.String[]
Van'ın Özalp ilçesindeki çiftçilere Tarım Sigortaları Havuzunun (TARSİM) çalışmaları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Özalp Halk Eğitim Merkezinin konferans salonunda yapılan toplantıda, TARSİM Erzurum Bölge Müdürü Meriç Özdemir, Uzman Yardımcısı Mehmet Cansun Zengi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sinan Hakan, çiftçilerle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Özdemir, 2019'da tarım ve hayvancılık alanında yapılan yenilikler, devlet destekli tarım sigortaları sisteminin işleyişi ve 2019'da uygulamaya alınacak yenilikler hakkında bilgi verdi.

TARSIM'in üreticilerin doğal afetlerden zarar görmesi halinde tazminatlarını ödeyerek üretimin devamlılığını sağlamadığını ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Değişen iklim şartları, frekansı ve şiddeti artan doğal afetler ve riskler nedeniyle tarımsal faaliyetler son yıllarda önemli ölçüde etkilenmekte ve TARSİM üreticiler için giderek önem kazanmaktadır. Üreticilerimiz, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt olduktan, ya da kayıtlarını güncellemelerinin ardından yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla kolaylıkla başvuruda bulunabilirler. Tarım sigortasının bir an önce yaptırılması çağrısında bulunuyor ve uygulamanın ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Ayrıca büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlıklarına karşı da 2019 içerisinde çiftçiler sigorta yaptırabilecekler."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:40 Kaynak: AA

Van, Tarım Sigortaları Havuzu, Özalp, Ekonomi
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