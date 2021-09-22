Özalp'ta üniversiteye yerleşen öğrencilerden Kaymakam Nasır'a teşekkür ziyareti - Son Dakika

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, üniversite ve spor lisesini kazanan öğrencilerle bir araya geldi.

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde ücretsiz açılan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği kurslarına katılarak başarı gösteren 15 öğrenci çeşitli üniversite ve spor lisesine yerleşti.

Öğrenciler, kendilerine destek veren Kaymakam Nasır'ı ziyaret ederek teşekkür etti.

Nasır, bir süre sohbet ettiği öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek hediye verdi.

Kaymakamlık ve belediye olarak gençlerin yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceklerini belirten Nasır, "Her platformda olduğu gibi bundan sonraki süreçlerde de genç kardeşlerimizin yanında olmaya, onlara destek olmaya, onları meslek sahibi etmeye devam edeceğiz. Öğrencilerimizi bu güzel başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Yeni eğitim hayatlarında başarılar dilerim." diye konuştu.

Ziyarette öğrencilere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cüneyt Arvas, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cahit İmrak ve öğretmenler de eşlik etti.