Özalp'ta vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı - Son Dakika

Ekipler, market, pazar ve toplu yaşam alanlarını denetleyerek uyarılarda bulundu.

Bu kapsamda ilçe sakinlerini evlerinde kalmaları konusunda uyaran ekipler, maske ve dezenfektan dağıttı.

Belediye ekipleri tarafından başlatılan yeni tip koronavirüsle (Kovit-19) mücadele çalışmaları sürüyor.

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