Son Dakika › Güncel › Özalp'ta vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı - Son Dakika
Özalp'ta vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı
6 saat önce
Van'ın Özalp ilçesinde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı.
Van'ın Özalp ilçesinde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı.
Belediye ekipleri tarafından başlatılan yeni tip koronavirüsle (Kovit-19) mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ilçe sakinlerini evlerinde kalmaları konusunda uyaran ekipler, maske ve dezenfektan dağıttı.
Ekipler, market, pazar ve toplu yaşam alanlarını denetleyerek uyarılarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 12:56 Kaynak: AA
Son Dakika İstanbul'a 1743 kameralı takip İzmir'de sokakta yapılan virüs testinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü: Böyle bir uygulamamız yok Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız