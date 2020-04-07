Özalp'ta vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı - Son Dakika

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Özalp'ta vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı
6 saat önce
Van'ın Özalp ilçesinde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı.
Van'ın Özalp ilçesinde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı.
Belediye ekipleri tarafından başlatılan yeni tip koronavirüsle (Kovit-19) mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ilçe sakinlerini evlerinde kalmaları konusunda uyaran ekipler, maske ve dezenfektan dağıttı.
Ekipler, market, pazar ve toplu yaşam alanlarını denetleyerek uyarılarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 01:51 Kaynak: AA
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