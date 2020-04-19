Özalp'ta Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri vatandaşlara ekmek dağıttı - Son Dakika

Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan vatandaşlara ekmek dağıttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentte vatandaşların ekmek ihtiyacı Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılandı.

Bu kapsamda Özalp Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan ekipler, Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Merkezi'nde araçlara yüklenen ekmekler, sokakları gezerek vatandaşlara ulaştırıldı.

Talepleri yerine getirilen vatandaşlar, desteklerinden dolayı kaymakamlık ve Vefa ekiplerine teşekkür etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemizde ekmek dağıtımı planlandığı gibi devam etmektedir. Bölgemizdeki tüm fırıncılar ile oluşturulan telefon iletişim gurupları aracılığıyla sürekli olarak gelişmeler takip edilmektedir. Herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi için gerekli tedbirler alınmış durumdadır." ifadelerine yer verildi.