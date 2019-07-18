Son Dakika Haberleri: Özalp'ta yeni yetenekler keşfedilecek
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Özalp'ta yeni yetenekler keşfedilecek

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü Okul Spor Kulüpleri Projesi kapsamında, Özalp ilçesine spor kulübü kuruldu.

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü Okul Spor Kulüpleri Projesi kapsamında, Özalp ilçesine spor kulübü kuruldu.
Poje kapsamında Van'da spor kulübü kurulması kararlaştırılan 5 okuldan biri de Özalp ilçesindeki Atatürk İlkokulu oldu.
Özalp Atatürk İlkokulu Gençlik ve Spor Kulübü adıyla hizmete başlayan kulüp, öğrencilerden kayıt almaya başladı.
Beden eğitimi öğretmeleri eşliğinde ilk etapta 25 kız, 25 erkek sporcunun antrenmanlara başladığı kulüpte, başarılı sporculara kurs sonunda lisans verilecek.
Beden Eğitimi Öğretmeni Davut Yıldırımçakar, amaçlarının yetenekli sporcuları keşfederek, değerlendirilmelerini sağlamak olduğunu söyledi.
Genellikle atletizm branşında yeni yetenekleri keşfetmeye ağırlık verdiklerini aktaran Yıldırımçakar, "Gülle atma, yüksek atlama, uzun atlama, futbol, voleybol ve basketbol gibi branşlarda eğitim veriyoruz. Yeni başlamamıza rağmen 50 sporcumuz bulunuyor. Aileler çocuklarını kulübe görmeye olumlu bakıyor. Çocuklarını kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla spora teşvik etmeye çalışıyorlar. Biz de bu doğrultuda elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.
Sporcular da yeni kurulan kulübün kendilerini geliştirmelerine büyük katkı sağlayacağını söyledi.
Özalp'ta yeni yetenekler keşfedilecek
Özalp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:14 Kaynak: AA
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