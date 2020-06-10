Özalp'ta yol bakım ve onarım çalışmaları - Son Dakika

Özalp'ta yol bakım ve onarım çalışmaları

Van'ın Özalp ilçesinde, köy yollarında dolgu ve stabilize çalışmaları başlatıldı.

Van'ın Özalp ilçesinde, köy yollarında dolgu ve stabilize çalışmaları başlatıldı. Belediyeden yapılan açıklamada, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik'in talimatları doğrultusunda yol çalışmalarının başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, iş sezonunu boyunca ilçe sakinlerinin rahat ve güvenilir şekilde seyahat edebilmeleri için köy yollarındaki dolgu ve stabilize çalışmalarına devam edileceği bildirildi. 2020 yatırım programında yer alan yol yatırımlarının mevsim şartları doğrultusunda devam ettiği kaydedilen açıklamada, hava şartlarına bağlı olarak programa alınan yolların tamamlanmasının hedeflendiği aktarıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Survivor'da iletişim ödülünü kazanarak aileleriyle konuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu

Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu

Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir?

Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı

Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı

Ölümü yıktı geçti! Demet'in Caner'e veda mesajı, herkesi duygulandırdı

Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner, Kerimcan'la küs müydü?

Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu

Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı: Hayatımın en kötü günlerinden

Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı

Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı

Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi