Özalp'ta yol çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Özalp'ta yol çalışmaları sürüyor

Van'ın Özalp Belediyesince, kentte bazı sokakları birbirine bağlayan yeni yolları açma çalışmaları devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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