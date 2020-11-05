Özalp'taki yangında dükkanları zarar gören esnaf destek bekliyor - Son Dakika

Van'ın Özalp ilçesindeki pasajda çıkan yangında dükkanları zarar gören iş yerleri sahipleri, destek bekliyor.

İlçe merkezinde "Rus Pazarı" olarak adlandırılan pasajda iş yeri yanan Mustafa Güven, olay günü rahatsız olduğu için hastaneye gittiğini, yangın haberini alır almaz pasaja geldiğini söyledi.

Eşyaları kurtarmaya çalıştıklarını ancak yangının büyümesi üzerine iş yerinin eşyalarla birlikte kullanılamaz hale geldiğini anlatan Güven, şunları ifade etti:

"Burada oturup ekmek teknemin kül olmasını izledim. Bu dükkan sayesinde geçimimi sağlıyordum. Bu dükkan sayesinde dört çocuğuma üniversite okuttum. Bu pasajda 90'ın üzerinde esnaf vardı hepsinin dükkanı kül oldu. Bütün esnaf arkadaşlarıma geçmiş olsun diyorum. Pasaj esnafı olarak çok zor durumdayız. Devletimizden destek bekliyoruz."

Esnaf Bahattin Yalçın ise sabah iş yerini açmaya geldiğinde yangını gördüğünü belirtti.

Yangının esnafa büyük zarar verdiğini aktaran Yalçın, "Geldiğimizde dükkanlardan duman çıktığını gördük. Durumu haber verdik. Özalp itfaiyesi müdahalede yetersiz kalınca Van ve çevre ilçelerden destek geldi. Yangın söndürme yaklaşık 7 saat sürdü. Bütün esnaf şuanda çok mağdur. Devletimizden tek beklentimiz bizlere yardımcı olması. Pasajın arka kısmında bulunan dükkanım tamamen yandı." diye konuştu.