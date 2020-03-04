Özalp'tan Başkale'deki depremzedelere yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özalp'tan Başkale'deki depremzedelere yardım - Son Dakika

Özalp'tan Başkale'deki depremzedelere yardım

6 saat önce

Van'ın Özalp ilçesinde, Başkale'deki depremzedeler için toplanan yardımlar deprem bölgesine gönderildi.

Özalp'tan Başkale'deki depremzedelere yardım, System.String[]

Van'ın Özalp ilçesinde, Başkale'deki depremzedeler için toplanan yardımlar deprem bölgesine gönderildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, deprem mağdurlarına destek olmak amacıyla kaymakamlık, belediye, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Türkiye Diyanet Vakfı, ilçe müftülüğü, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin katkılarıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Bu kapsamda yapılan yardımlarla hazırlanan koliler, kamyona yüklenerek dualar eşliğinde deprem bölgesine uğurlandı.

Programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Başkale, Deprem, Özalp, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Güvenlik korucularının ek tazminat tutarları 190 liraya çıkarıldı
Putin, Güvenlik Konseyi'nde Türkiye-Rusya zirvesini görüştü Putin-Erdoğan görüşmesi öncesi Moskova'da güvenlik önlemleri arttırıldı CHP'li Engin Özkoç'un TBMM'deki kavgadan hemen önce yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı
20:08 Ünlü oyuncu Wilma Elles, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a veda ediyor
19:33 Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak!
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 21:01:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Özalp'tan Başkale'deki depremzedelere yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]