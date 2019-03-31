Özalp'tan Muhtar Adayların Örnek Davranış
27 dakika önce
Özalp'tan muhtar adayların örnek davranış Muhtar adayları, oylarını kullandıktan sonra mahalle sakinleriyle birlikte öğlen yemeği verdiVAN - Van'ın Özalp ilçesi Kargalı ve Kırcalı Mahallesi'nde muhtar adaylarında örnek davranış.
Özalp'tan muhtar adayların örnek davranış
Muhtar adayları, oylarını kullandıktan sonra mahalle sakinleriyle birlikte öğlen yemeği verdi
VAN - Van'ın Özalp ilçesi Kargalı ve Kırcalı Mahallesi'nde muhtar adaylarında örnek davranış. Muhtar adayları oylarını kullandıktan sonra mahalle sakinlerine birlikte öğlen yemeği verdi
Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'ın Özalp ilçesinde de oy verme işlemleri devam ediyor. Cengiz Okatmaz, Erdoğan Naz, Abdulcabar Meral ve Eyyüp Durmaz isimli muhtar adayı, sabahın erken saatlerin oy kullanılacak okullara beraber giderek mahalle sakinleri beraber selamladılar. Yapılacak olan seçimlerin dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberlik içinde olması dilediler. Adaylar, "Bu bizim birlik ve beraberliğimiz tüm ülkeye örnek teşkil etmesini diliyoruz" dediler. Adaylar, daha sonra mahalle sakinlerine öğlen yemeği vererek herkes örnek olacak bir ilke imza attılar.
Öte yandan diğer bir yanda da Özalp ilçesi Savatlı Mahalle muhtar adayları birlikte taziye evinde seçmenlerine yemek verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:57 Kaynak: İHA
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