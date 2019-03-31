Özalp'tan Muhtar Adayların Örnek Davranış

Özalp'tan muhtar adayların örnek davranış Muhtar adayları, oylarını kullandıktan sonra mahalle sakinleriyle birlikte öğlen yemeği verdiVAN - Van'ın Özalp ilçesi Kargalı ve Kırcalı Mahallesi'nde muhtar adaylarında örnek davranış.

Özalp'tan muhtar adayların örnek davranış

Muhtar adayları, oylarını kullandıktan sonra mahalle sakinleriyle birlikte öğlen yemeği verdi



VAN - Van'ın Özalp ilçesi Kargalı ve Kırcalı Mahallesi'nde muhtar adaylarında örnek davranış. Muhtar adayları oylarını kullandıktan sonra mahalle sakinlerine birlikte öğlen yemeği verdi

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'ın Özalp ilçesinde de oy verme işlemleri devam ediyor. Cengiz Okatmaz, Erdoğan Naz, Abdulcabar Meral ve Eyyüp Durmaz isimli muhtar adayı, sabahın erken saatlerin oy kullanılacak okullara beraber giderek mahalle sakinleri beraber selamladılar. Yapılacak olan seçimlerin dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberlik içinde olması dilediler. Adaylar, "Bu bizim birlik ve beraberliğimiz tüm ülkeye örnek teşkil etmesini diliyoruz" dediler. Adaylar, daha sonra mahalle sakinlerine öğlen yemeği vererek herkes örnek olacak bir ilke imza attılar.

Öte yandan diğer bir yanda da Özalp ilçesi Savatlı Mahalle muhtar adayları birlikte taziye evinde seçmenlerine yemek verdi.

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