Özalp'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği - Son Dakika

Özalp'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

Van'ın Özalp ilçesinde TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Özel eğitim sınıfı öğrencileri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında program düzenledi.

Van'ın Özalp ilçesinde TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Özel eğitim sınıfı öğrencileri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında program düzenledi. Halk oyunları gösterisi, şiir dinletisi ve tiyatro gösterisinin yapıldığı etkinlikte öğrenciler gönüllerince eğlendi. ???????Etkinlikte öğrencilere hediyeler verildi. Programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cüneyt Arvas, AK Parti İlçe Başkanı Ercan Ağar, öğretmenler ve kamu kurum müdürleri katıldı.

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