Özalp'te aşı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Van'ın Özalp ilçesinde aşı çalışmaları devam ediyor.

Kaymakamlık önünde kurulan çadır gelen vatandaşların aşıları, sağlık çalışanları tarafından belirlenen program dahilinde yapıldı.

Aile hekimi Fevzettin Yılmaz, toplumun her kesimine ulaşmak için aşı çadırı kurduklarını söyledi.

Vatandaşların aşıya ilgi gösterdiğini anlatan Yılmaz, "İnsanlardan büyük bir talep var. Hafta içi mesai saatleri içerisinde her gün burada aşı çalışmamızı aralıksız sürdüreceğiz." dedi.