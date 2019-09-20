Son Dakika Haberleri: Özalp'te aşure dağıtıldı
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Özalp'te aşure dağıtıldı

39 dakika önce

Van'ın Özalp ilçesinde vatandaşlara aşure ikram edildi.

Özalp'te aşure dağıtıldı, System.String[]

Van'ın Özalp ilçesinde vatandaşlara aşure ikram edildi.

Aile Destek ve Eğitim Merkezince (ADEM) düzenlenen programda vatandaşlara aşure dağıtıldı.

ADEM Koordinatörü Leyla Dinç, yaptığı açıklamada, vatandaşlarla anlamlı bir günde bir araya geldiklerini söyledi.

Muharrem ayının dayanışma, paylaşma ve muhabbet ayı olduğunu belirten Dinç, "Aşure birçok çeşidin bir araya gelmesiyle oluşan, çok lezzetli bir tatlı. Bu, bizlere farklılıklarımızla beraber bir arada yaşama kültürünün lezzetini anımsatır. Bu yüzden bugünün anlamı çok değerli." dedi.

Özalp, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:36 Kaynak: AA
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