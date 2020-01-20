Özalp'te çatılarda oluşan buz sarkıtları temizlendi - Son Dakika

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Özalp'te çatılarda oluşan buz sarkıtları temizlendi
6 saat önce
Van'ın Özalp ilçesinde, çatılarda oluşan buz sarkıtları belediye ekiplerince temizlendi.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:58 Kaynak: AA
Van'ın Özalp ilçesinde, çatılarda oluşan buz sarkıtları belediye ekiplerince temizlendi.
İlçede karın ardından etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Dondurucu soğukların etkili olduğu ilçede ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu.
Belediye ekipleri, ilçe merkezindeki çatılarda tehlike oluşturan buz sarkıtlarını itfaiye aracının yardımıyla temizledi.
Ekipler, vatandaşları buz sarkıtlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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