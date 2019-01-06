Son Dakika Haberleri: Özalp'te Çıkan Yangında 13 Koyun Telef Oldu

Özalp'te Çıkan Yangında 13 Koyun Telef Oldu

1 saat önce

Van'ın Özalp ilçesinde bir ahırda çıkan yangında dumandan etkilenen 13 koyun telef oldu.

Özalp'te Çıkan Yangında 13 Koyun Telef Oldu, System.String[]
Van'ın Özalp ilçesinde bir ahırda çıkan yangında dumandan etkilenen 13 koyun telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Özalp ilçesine bağlı Kırkçalı Mahallesi'nde Hamit Tarkan isimli vatandaşa ait ahırda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Gece sıralarında yangını fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp İlçe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın sonucunda yangını kontrol altına aldı.

Kar ve buzlanma nedeniyle itfaiye ekiplerinin zorluk yaşadığı yangında, 13 koyun telef olurken, ahır ise kullanılamaz hale geldi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:43 Kaynak: İHA

İtfaiye, Van, Özalp, 3. Sayfa
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