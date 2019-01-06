Özalp'te Çıkan Yangında 13 Koyun Telef Oldu
1 saat önce
Van'ın Özalp ilçesinde bir ahırda çıkan yangında dumandan etkilenen 13 koyun telef oldu.
Van
'ın Özalp
ilçesinde bir ahırda çıkan yangında dumandan etkilenen 13 koyun telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, Özalp ilçesine bağlı Kırkçalı Mahallesi'nde Hamit Tarkan
isimli vatandaşa ait ahırda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Gece sıralarında yangını fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığına bağlı Özalp İlçe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın sonucunda yangını kontrol altına aldı. Kar
ve buzlanma nedeniyle itfaiye ekiplerinin zorluk yaşadığı yangında, 13 koyun telef olurken, ahır ise kullanılamaz hale geldi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:43 Kaynak: İHA
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