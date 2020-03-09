Özalp'te "Dünya Kadınlar Günü" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özalp'te 'Dünya Kadınlar Günü' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Özalp'te "Dünya Kadınlar Günü" etkinliği düzenlendi

27 dakika önce

Özalp Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ve Aile Destek Merkezince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Özalp'te

Özalp Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ve Aile Destek Merkezince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi Akşam Sanat Okulu Konferans salonundaki etkinliğe kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Ardından şiirler okundu, müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisi sunuldu.

Aile Destek Merkezi Koordinatörü Leyle Dinç, yaptığı konuşmada, kadının toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsuru olduğunu söyledi.

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemine dikkati çeken Dinç "Şiddetin ortadan kaldırılması ancak toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesi ve bütüncül bir yaklaşımla mümkündür." dedi.

Dünya Kadınlar Günü, Özalp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:16 Kaynak: AA
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