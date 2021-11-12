Özalp'te emniyet kemeri uygulaması yapıldı - Son Dakika

Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, "Bi Hareketine Bakar Hayat Projesi" kapsamında yapılan emniyet kemeri uygulamasına katıldı.
Yüksek Okul Kavşağındaki uygulamada Kaymakam Nasır, araç sürücülerini emniyet kemeri takma konusunda uyardı.
Nasır, "Trafikte emniyet kemeri yaralanmalı trafik kazalarında riski yüzde 60 azaltır. Uygulamada araç şoförlerine emniyet kemerinin hayat kurtardığını hatırlatıyoruz." dedi.
Uygulamaya, İlçe Emniyet Müdürü Bayram Ceylan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ufuk Yıldırım, kurum amirleri, jandarma ve polis trafik ekipleri katıldı.
Kaynak: AA
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