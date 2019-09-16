Son Dakika Haberleri: Özalp'te İlköğretim Haftası kutlandı
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Özalp'te İlköğretim Haftası kutlandı

1 saat önce

Van'ın Özalp ilçesinde, İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Özalp'te İlköğretim Haftası kutlandı, System.String[]

Van'ın Özalp ilçesinde, İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaymakamlık önünde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Aksoy'un Atatürk Anıtı'na çelenk bırakması ile başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

3 Nisan İlkokulu bahçesinde devam eden programda konuşan Aksoy, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni etti.

Daha sonra şiirlerin okunduğu program, çeşitli gösterilerle son buldu.

Programa katıla Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik sınıflarını gezerek öğrencilerle sohbet ettikten sonra okul müdürleri ve öğretmenlerden bilgi aldı.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Bin Başı Seyfi Türkyılmaz, İlçe Emniyet Amiri Murat Özdoğan, İlçe Halk Eğitim Müdürü Zeki Çelik, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Vahdettin Aksoy, kurum amirleri, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Özalp, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:08 Kaynak: AA
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