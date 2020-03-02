Özalp'te iş yeri denetimi - Son Dakika

Van'ın Özalp Belediyesi zabıta ekipleri, gıda ürünleri satan iş yerleri ve lokantalarda denetim yaptı.

Kent merkezindeki iş yerlerini gezen ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerini, iş yerleri ve personel hijyeni ile ruhsatları kontrol etti.

Zabıta İşleri Müdürü Cemal Kaymaz, yaptığı açıklamada, belediye ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde ilçe genelinde iş yeri ve lokantalarda denetim gerçekleştirildiğini söyledi.

Kaymaz, "Yapılan denetimlerde işletme sahiplerine mevzuat çerçevesinde gerekli bilgilendirme ve uyarılarda bulunuldu. Halkın sağlığı ve güvenliği açısından yıl boyunca ilçe genelinde gıda denetimlerimiz sürecek." dedi.