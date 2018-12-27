Özalp'te İşçiler Kurayla Belirlendi
1 saat önce
Özalp Belediyesi bünyesinde Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında çalıştırılacak işçilerin belirlenmesi için kura çekildi.
Özalp
Belediyesi bünyesinde Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında çalıştırılacak işçilerin belirlenmesi için kura çekildi. İŞKUR Van
Müdürlüğü ve Özalp Belediyesi tarafından TYÇP kapsamında belediye bünyesinde çalıştırılmak üzere 33 geçici işçinin belirlenmesi amacıyla noter huzurunda Halk Eğitim Müdürlüğü salonunda 213 kişi arasında kura çekildi.
Kurada ismi çıkan 33 kişi, 8,5 ay belediye bünyesinde çalışacak.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:24 Kaynak: AA
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