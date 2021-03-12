Özalp'te 'İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması' ödülleri dağıtıldı - Son Dakika

Van'ın Özalp Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak düzenlediği 'İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nın ödülleri dağıtıldı.

Belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün İstiklal Marşı'nın 100. yılı dolayısıyla ilçe genelindeki öğrenciler arasında düzenlediği yarışmanın ödülleri sahiplerini buldu.

Ağabey Özbey Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen törene katılan Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Törene İlçe Tabur Komutanı Piyade Yarbay Caner Gürcan, İlçe Emniyet Amiri Bayram Ceylan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ufuk Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cüneyt Arvas, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Çelik, tören sonrası öğretmenlerle bir süre sohbet etti.