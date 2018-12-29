Özalp'te Kar Kürekleri Piyasaya Çıktı

Özalp
ilçesinde karın yağmasıyla beraber, kar kürekleri piyasadaki yerini almaya başladı. Kar
yağışının başlamasıyla, ilçedeki marangozlarda yaptırılan dam küreme kürekleri, çarşı merkezinde satışa sunuluyor.
Sac ve ağaçtan yapılan kürekler 20 liradan satılıyor.
İlçede yıllardır kürek ustalığı yapan Medeni Toker, son yıllarda kar yağışının azalmasıyla küreklere talebin de azaldığını söyledi.
Küreklerin imalatında önemli bir düşüş yaşandığını belirten Toker, günde ortalama 10 kürek yaptığını aktardı.