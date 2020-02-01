Özalp'te kar yağışı - Son Dakika

Özalp'te kar yağışı
6 saat önce
Özalp ilçe emerkezinde kar yağışı Karla mücadele ekipleri kardan kapanan yollarda temizleme çalışması yapması VAN - Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası karla mücadele ekipleri kardan kapanan yollarda temizleme çalışması yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:04 Kaynak: AA
Özalp ilçe emerkezinde kar yağışı
Karla mücadele ekipleri kardan kapanan yollarda temizleme çalışması yapması VAN - Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası karla mücadele ekipleri kardan kapanan yollarda temizleme çalışması yaptı.
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