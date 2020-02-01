Özalp'te kar yağışı - Son Dakika
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Özalp'te kar yağışı

6 saat önce

Özalp ilçe emerkezinde kar yağışı Karla mücadele ekipleri kardan kapanan yollarda temizleme çalışması yapması VAN - Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası karla mücadele ekipleri kardan kapanan yollarda temizleme çalışması yaptı.

Özalp ilçe emerkezinde kar yağışı

Karla mücadele ekipleri kardan kapanan yollarda temizleme çalışması yapması VAN - Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası karla mücadele ekipleri kardan kapanan yollarda temizleme çalışması yaptı.

Özalp'te kar yağışı

Özalp, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:04 Kaynak: AA
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