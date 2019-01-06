Özalp'te Karla Mücadele
1 saat önce
Van'ın Özalp Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Van
'ın Özalp
Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Karla mücadele ekipleri, ilçeye bağlı 56 mahallede kar temizleme çalışmaların ardından ara sokaklarda bulunan kar kütlelerini iş makineleri yardımıyla ilçe merkezi dışına taşındı.
Yetkililer, merkez ve mahallerdeki kar yığınlarının temizlendiğini, ilçeye bağlı mahallerin yollarının 24 saat ulaşıma açık tutulması için ekiplerin seferber olduğunu bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:18 Kaynak: AA
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