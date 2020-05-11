Özalp'te kuaför ve berberlere maske ve eldiven dağıtıldı - Son Dakika

Özalp Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan ve yeniden hizmete başlayan berber ve kuaför salonlarına ücretsiz maske ve eldiven dağıttı.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 21 Mart'ta kapatılan berber, kuaför ve güzellik merkezleri bugün sabah saat 09.00 itibariyle yeniden hizmet vermeye başladı.

Belediye ekiplerince dezenfekte edildikten sonra müşteri kabulüne başlayan berber ve kuaförlere maske ve eldiven de dağıtıldı.

İşletme sahipleri, desteklerinden dolayı belediye yetkililerine teşekkür etti.