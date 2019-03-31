Özalp'te Muhtar Adaylarından Örnek Davranış
2 dakika önce
Özalp ilçesindeki iki mahallenin muhtar adayları, mahalle sakinlerine yemek vererek birlikte fotoğraf çektirdi.
Özalp ilçesindeki iki mahallenin muhtar adayları, mahalle sakinlerine yemek vererek birlikte fotoğraf çektirdi.
Kargalı ve Karçalı mahallelerinin muhtar adayları, sabah saatlerinde taziye evinde seçmenlerle bir araya geldi.
Burada vatandaşlara yemek ikramında bulunan Karçalı Mahallesi muhtar adayları Ömer Ertürk, İdris Matpay, Bahri Sönmez, Vahdettin Sayinyigit ve Ebubekir Günturk ile Kargalı Mahallesi muhtar adayları Erdoğan Naz, Abdulcebbar Meral, Eyyüp Durmaz ve Cengiz Okatmaz birlik beraberlik mesajı verdi.
Muhtar adayları ardından birlikte fotoğraf çektirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:16 Kaynak: AA
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