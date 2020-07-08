Özalp'te muhtarlar toplantısı - Son Dakika

Özalp'te muhtarlar toplantısı

Van'ın Özalp ilçesinde korona virüs salgını dolayısıyla ara verilen muhtarlar toplantısı, normalleşme dönemi ile yeniden başladı.

Van'ın Özalp ilçesinde korona virüs salgını dolayısıyla ara verilen muhtarlar toplantısı, normalleşme dönemi ile yeniden başladı.

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İlçede normalleşme süreciyle yapılan ilk mahalle muhtarları toplantısında, toplantıya katılan bütün vatandaşların ateşleri ölçülerek maske dağıtıldı. Toplantı sürecinde yarım saatte bir katılımcılara kolonya ikram edildi. Toplantıda pandemi sürecinde yapılan çalışmalar, hazırlanan projeler ile ilgili bilgi vererek muhtarlardan gelen istek ve talepler değerlendirildi.


Özalp Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bahçesinde gerçekleşen toplantıya Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik'in yanı sıra kamu kurum müdür ve amirleri ile mahalle muhtarları katıldı. Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, İçişleri Bakanlığının emri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun olarak 58 mahalle muhtarıyla bir araya geldiklerini söyledi. Çelik, dünya ülkelerini etkisi altına alan korona virüs salgının ülke genelinde olduğu gibi yerelde de mücadelesini verdiklerini belirterek, pandemi sürecinde ilçe genelinde 10 hasta tespit edildiğini ve bu hastaların hepsinin tedavilerinin tamamlanarak taburcu olduğunu ve ilçe genelinde şu ana kadar herhangi bir vakaya rastlanmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Süreci doğru yönetebilmek adına yoğun mesai harcadıklarını söyleyen Çelik, vakit kaybetmeden Vefa Sosyal Destek Grubunu oluşturduklarını, Vefa İletişim Merkezinden 14 bin vatandaşın talebi olduğunu ve bu talepler üzerinde 14 bin vatandaşa hizmet ve yardım ulaştırıldığını belirtti.


Son olarak maskesiz dışarıya çıkmanın yasak olduğunu hatırlatan Kaymakam Çelik, "Maske takma, sosyal mesafe ve hijyene yönelik tedbirlerin uygulanmasını çok sıkı denetlemeye başladık. Salgın hastalığın önlenmesinde kolluk kuvvetinin, polisin veya sağlık teşkilatının tek başına mücadelesi mümkün değil, toplumun tüm kesimleriyle tedbir kararlarına riayeti çok önemli. Korona virüs salgınının son bulmasını ve en yakın zamanda güzel günlerin geri dönmesini temenni ederim" ifadelerini kullandı.


Toplantıda daha sonra muhtarlar söz aldı. Kaymakam Çelik, toplantıya katılan tüm muhtarları tek tek dinleyerek, taleplerinin yerine getirilmesi için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.


Mahallelerin ihtiyaç ve talepleri ile ilgili görüş alışverişinde bulunulmasının ardından toplantı sona erdi. - VAN

Abdulkadir Çelik, Koronavirüs, Özalp, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 16:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Özalp'te muhtarlar toplantısı - Son Dakika
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