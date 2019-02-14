Son Dakika Haberleri: Özalp'te Öğrencilere Kitap Desteği

Özalp'te Öğrencilere Kitap Desteği

1 saat önce

Van Valiliğince yürütülen "Genç Ağaçlar Kök Salıyor Projesi" kapsamında Özalp ilçesinde üniversiteye hazırlanan 80 öğrenciye kitap desteğinde bulunuldu.

Özalp'te Öğrencilere Kitap Desteği, System.String[]
Van Valiliğince yürütülen "Genç Ağaçlar Kök Salıyor Projesi" kapsamında Özalp ilçesinde üniversiteye hazırlanan 80 öğrenciye kitap desteğinde bulunuldu.

Bu kapsamda temin edilen yardımcı kitap setleri, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Sürekli Eğitim Merkezi'nde, üniversiteye hazırlanan öğrencilere dağıtıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Aksoy, yaptığı açıklamada, her zaman öğrencilerin yanında olduklarını söyledi.

Öğrencilerin kitap desteğinden dolayı mutlu olduklarını belirten Aksoy, "Yıl içinde öğrencilerimize sürekli farklı kaynak ve test kitapları dağıtıyoruz. Bu ikinci seferdir öğrencilerimize kitap desteği veriyoruz. Gençlerimizin gözlerindeki ışıltıyı ve yarınlara umutla baktığını görüyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz." dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ersin Kırmızıtaş da desteklerinden dolayı Valiliğe, Kaymakamlığa ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:37 Kaynak: AA

Van, Genç, Özalp, Güncel
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