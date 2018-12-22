Son Dakika Haberleri: Özalp'te Okuma Yazma Kursuna İlgi

Özalp'te Okuma Yazma Kursuna İlgi

5 saat önce

Özalp ilçesinde "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında açılan kurs oldukça ilgi görüyor.

Özalp'te Okuma Yazma Kursuna İlgi, System.String[]
Özalp ilçesinde "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında açılan kurs oldukça ilgi görüyor.

Özalp Aile Danışma ve Eğitim Merkezi'nde açılan kursa çeşitli nedenlerle okula gidememiş kadınlar katılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, Van Valiliği ve Özalp Kaymakamlığının destek verdiği kursta 3 gün 80 saat eğitim veriliyor.

Özalp Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ersin Kırmızıtaş, öğrenmenin yaşının olmadığını, vatandaşların bu kurslardan yararlanması gerektiğini söyledi.

Uzman öğretici Ceylan Dikyar ise okuma ve yazma kursuna kadınların ilgi gösterdiğini belirterek, "Şu anda kayıtlı 19 öğrencim var. Ayrıca dışarıdan da katılan öğrenciler var. Burada okuma yazma dışında diğer konularda da yardımcı oluyoruz. En genç öğrencim 25 yaşında. Öğrencilerim harfleri öğrendiler, hecelemeye geçtiler yani kısa bir süre sonra da okumayı öğrenecekler." dedi.

Kursiyer Asiye Kılıç ise okuma yazma bilmediği için birçok sıkıntı yaşadığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu kurs bizim için çok faydalı oldu. Okuma yazmayı bu kurs sayesinde öğrendik. Eskiden hastaneye giderken doktorun söylediklerini anlamıyordum veya televizyon izleyemiyordum çünkü konuşanları ve yazıları okuyamıyordum. Şimdi hem okuyabiliyorum hem de rahatça yazabiliyorum. Artık tek başıma kendim de hastanelerde veya başka bir yerde işimi halledebiliyorum. Bu kursta emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:35 Kaynak: AA

Van Valiliği, milli eğitim bakanlığı, Özalp, Güncel
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