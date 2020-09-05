Özalp'te ot yangını - Son Dakika

Van'ın Özalp ilçesinde çıkan yangında bin 200 bağ ot yandı.

Yangın, ilçeye bağlı Bağrıaçık Mahallesi'nde ikamet eden Asker Atille'ye ait samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşlar durumu Özalp İtfaiye Amirliğine haber verdi.

Olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangında ilk belirlemelere göre bin 200 bağ otun yandığı tespit edildi.