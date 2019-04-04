Özalp'te Otizm Semineri
34 dakika önce
Özalp ilçesinde otizme dikkati çekmek için seminer düzenlendi.
Özalp
ilçesinde otizme dikkati çekmek için seminer düzenlendi.
Aile Danışma ve Eğitim Merkezi tarafından kadınlara yönelik düzenlenen seminerde, Özalp Halk Sağlığı Müdürlüğünde görevli psikolog Kübra Yüksek, otizmin tanı, tedavi ve yapılan araştırmalarıyla ilgili bilgi verdi.
Seminerin ardından katılımcılara otizmle ilgili el broşürleri dağıtıldı, sinevizyon gösterisi izletildi.
Merkezin proje koordinatörü Leyla Dinç, ilçedeki annelerin otizm konusunda bilgi sahibi olmaları için seminer düzenlediklerini söyledi.
Kadınlar ise seminerin faydalı geçtiğini dile getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:28 Kaynak: AA
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