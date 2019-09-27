Son Dakika Haberleri: Özalp'te sağlık semineri
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Özalp'te sağlık semineri

1 saat önce

Özalp ilçesinde, kadınlara "sağlıklı yaşam ve hijyen" konulu seminer verildi.

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Özalp ilçesinde, kadınlara "sağlıklı yaşam ve hijyen" konulu seminer verildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Aile Destek ve Eğitim Merkezinde verilen seminerde bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları, hijyen kuralları ve günlük yaşamda karşılaşılan hastalıklarla ilgili bilgiler aktarıldı.

Merkez Koordinatörü Leyla Dinç, eğitim seminerlerinin kadınlara sağlık açısından çok faydalı olduğunu söyledi.

Bu tür eğitimlerin aralıklarla yapılacağını kaydeden Dinç, ilçedeki tüm ailelere ulaşmak istediklerini ifade etti.

Özalp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:38 Kaynak: AA
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