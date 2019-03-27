Son Dakika Haberleri: Özalp'te Sandık Görevlilerine Seminer Verildi

Özalp'te Sandık Görevlilerine Seminer Verildi

1 saat önce

Özalp ilçesinde, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde görev yapacak sandık görevlilerine yönelik seminer düzenlendi.

Özalp'te Sandık Görevlilerine Seminer Verildi, System.String[]
Özalp ilçesinde, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde görev yapacak sandık görevlilerine yönelik seminer düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen seminerde, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Tolga Akar, 260 görevliye uymaları gereken kurallar, yetkileri ve oy kullanma işlemlerindeki sorumluluklarını anlattı.

Akar, oy kullanım kabini, şeffaf oy sandığı, kullanılacak malzemeler ile diğer evraklar hakkında bilgi verdi.

Seminerde, görevlilere sandık kurullarının oluşumu ile görev ve yetkilerini içeren kitapçık dağıtılarak konuyla ilgili slayt gösterisi sunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 08:42 Kaynak: AA

Özalp, Güncel
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