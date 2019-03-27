Özalp'te Sandık Görevlilerine Seminer Verildi
1 saat önce
Özalp ilçesinde, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde görev yapacak sandık görevlilerine yönelik seminer düzenlendi.
Özalp
ilçesinde, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde görev yapacak sandık görevlilerine yönelik seminer düzenlendi.
Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen seminerde, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Tolga Akar, 260 görevliye uymaları gereken kurallar, yetkileri ve oy kullanma işlemlerindeki sorumluluklarını anlattı.
Akar, oy kullanım kabini, şeffaf oy sandığı, kullanılacak malzemeler ile diğer evraklar hakkında bilgi verdi.
Seminerde, görevlilere sandık kurullarının oluşumu ile görev ve yetkilerini içeren kitapçık dağıtılarak konuyla ilgili slayt gösterisi sunuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 08:42 Kaynak: AA
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